Adıyaman'da komşular arasında kavga: 3 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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