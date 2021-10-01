Adıyaman'da kenevir ve gümrük kaçağı sigaraya 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında kırsal alanda bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ekili 14 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, yakınlarındaki adreslerde yapılan aramada 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak sigara ve kenevir bitkilerine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.