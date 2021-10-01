Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında kırsal alanda bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ekili 14 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, yakınlarındaki adreslerde yapılan aramada 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak sigara ve kenevir bitkilerine el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Kaynak: PHA
Adıyaman'da kenevir ve gümrük kaçağı sigaraya 3 gözaltı
Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kenevir bitkisi yetiştiren ve gümrük kaçağı sigara bulunduran 3 kişi gözaltına alındı.
01 Ekim 2021 Cuma 11:15
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