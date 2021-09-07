Adıyaman'da kablo hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı - Videolu Haber

Olay, gece yarısı Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Coşkun’a ait olan 4 katlı bir binanın içerisinde bulunan elektrik kabloları kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar tarafından fark edilen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemenin ardından inşaat alanında bulunan kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerasında şüphelinin kabloları alarak, ayrıldığı görülüyor.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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