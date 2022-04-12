Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü: 1 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Siteler Mahallesi'ne meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Hacı Mehmet Ekinci idaresindeki 02 FN 525 plakalı kamyon, park halinde bulunan 02 AAD 057 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada tırın dorsesine kamyonete girerken sürücüsü Hacı Mehmet Ekinci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ekinci'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildiği kazada faciadan dönüldü.

Kaynak: PHA

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