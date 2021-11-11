Adıyaman'da eski HDP milletvekili tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde 25. ve 26ç dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Y.’ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan eski vekilin evinde yapılan aramada cep telefonu, flaşh bellek, bilgisayar, tablet, harici disk, CD, kitap, ajanda ve üzerinde Kürdistan yazılı forma ile sarı kırmızı yeşil renkli bez parçasına el konuldu.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski vekil, çıkartıldığı mahkemece PKK/KCK terör örgütü üyesi sucundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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