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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

13 Mayıs 2022 Cuma 20:28
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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, akşam Besni Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
İlçe merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 AC 739 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada otomobildeki  Mehmet Hulusi G., Berkan G., Kaan Abdulkadir G., ve Murat B., yaralandı. Otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.05.2022 22:07
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