Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı bölgesi Azez'de güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından roketli saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Adıyamanlı Özel Harekat polisi Fatih Doğan şehit oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Emine Doğan’a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Özel Hareket Polisi Fatih Doğan'nın baba evi Türk bayraklarıyla asıldı.

2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehid 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit Doğan’ın cenazesi yarın öğlen saatlerinde toprağa verileceği belirtildi.