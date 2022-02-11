7 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Alınan bilgiye göre, olay Hasan Tütün Mahallesi'nde meydana geldi.

Arif Atalay Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın önündeki istinat duvarı sağanak yağış sonrası çöktü. Büyük gürültüyle çöken istinat duvarındaki toprak ve taşlar yola savrulurken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan incelemenin ardından çöken bölgeye güvenlik şeridi çekildi.