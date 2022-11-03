690 paket kaçak sigara ele geçirildi 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö., idaresindeki otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 690 paket çeşitli markalarda yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz sigara ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken H.Ö. gözaltına alındı.