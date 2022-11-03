İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö., idaresindeki otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 690 paket çeşitli markalarda yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz sigara ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken H.Ö. gözaltına alındı.Kaynak: PHA
690 paket kaçak sigara ele geçirildi 1 gözaltı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otomobildeki erzak dolabında kaçak sigaralar ele geçirildi.
03 Kasım 2022 Perşembe 16:46
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