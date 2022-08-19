54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan D.B, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.E.A, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.T, 4 yıl 2 ay Hapis cezası bulunan, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 13 Yıl 1 Ay 15 Gün A.M.İ ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan aranan Y.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.