4'üncü kattan düşen engelli hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, 21 Ağustos günü Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Zihinsel engelli 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin penceresinden bakan Evren Akan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Evren Akan'ı, görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Akan, 10 gün sonra doktorların tüm cabasına rağmen kurtarılamadı. Akan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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