4 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik kamerasında yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kavga öğleden sonra Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup sokakta karşılaştı. Bir süre tartışan grup, daha sonra birbiriyle tekme tokat kavga etmeye başladı. Vatandaşların ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Cemal Carullah, Hudaman Carullah, Amira Muhammed ve Rehan Muhammed, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İki grup arasında yaşanan kavga ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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