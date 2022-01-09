4 kilo uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri tarafından Diyarbakır’dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktası oluşturuldu. Plakası ve sürücüsü açıklanmayan araç durdurularak arama yapıldı. Polis tarafından yapılan aramada şeffaf poşete sarılı toplam 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.K. ve T.K., gözaltına alındı. O.K., kimlik sorgulamasında hükümlü veya tutuklunun kaçması, çocuğun cinsel istismarı,iftira suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.