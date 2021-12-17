350 metre uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, kaza, gece geç saatlerde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Palanlı köyü yakınlarında Latif Bozkurt (30) idaresinde 02 HS 763 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek sarp kayalıklardan 350 metre uçurumdan yuvarlandı. Sabah saatlerinde vatandaşların durumu fark etmesiyle sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk babası Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Bozkurt'un cansız bedeni sıkıştığı araçtan çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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