30 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal alanda plakası ve sürücüsü açıklanmayan motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kısa kovalamacanın ardından sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli üzerinde yapılan aramada çaldığı altınlarla ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yapılan 30 suç kaydı olduğu öğrenildi.