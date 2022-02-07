20 kişinin kurtarıldığı yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, yangın akşam Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Giçi'ye ait 4 katlı binanın en üst katından dumanlar ve alevlerin farkına varan binada bulunanlar balkona çıkarak, yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye erleri tarafından binada mahsur kalan 20 kişi itfaiye merdivenleri yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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