2 bin 650 karton makarona 1 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Kahta yolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan hafif ticari arac durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 650 karton bandrölsüz makaron, 330.600 TL. para, 22 adet altın bilezik,1 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ve 2 şarjör ele geçirildi. Malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken sürücü Ü.G gözaltına alındı.