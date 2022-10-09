170 polisin katılımıyla şok uygulama - Videolu Haber

Kentte huzurun sağlanması ve olası suçların önüne geçebilmek için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı uygulama yapıldı.

Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldığı 170 polisler "Şok" uygulama yapıldı. Polis ekipleri tarafından kentte farklı noktalarda yapılan uygulamada 180 şüpheli üzerinde GBT sorgulaması yapılırken 350 araç kontrol edildi. Ekipler denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

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