15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan ve uyuşturucu ticareti sucundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.