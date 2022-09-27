Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan ve uyuşturucu ticareti sucundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Adıyaman’da, polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
27 Eylül 2022 Salı 15:02
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