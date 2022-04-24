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12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor

Adıyaman’da polis merkezinde unuttuğu kimliğini almak için evden ayrılan 1 çocuk babası 24 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor.

24 Nisan 2022 Pazar 16:59
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12 gündür kayıp olan genç adam her yerde aranıyor

Adıyaman’da polis merkezinde unuttuğu kimliğini almak için evden ayrılan 1 çocuk babası 24 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz mart ayında birkaç şahıs tarafından kaçırılarak darp edildiği iddia edilen 1 çocuk babası Alper Çelebi (24), kendisini kaçırarak darp eden şahıslardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti ve iddiaya göre burada kimliğini unutarak evine döndü. Bir süre sonra kimliğini polis merkezinde unuttuğunu fark eden Alper Çelebi, kimliğini almak üzere Eskisaray Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Ailesine yarım saate kadar döneceğini söyleyen Çelebi’den bir daha haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Evli ve 2 yaşında bir kızı olan Çelebi’nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Alper Çelebi’nin kimlik için polis merkezine hiç gitmediği, unuttuğu kimliğin ise kayıp ilanı için polis merkezine gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi. Çelebi ailesi, 12 gündür haber alamadıkları Alper Çelebi’nin yerini bilen ya da duyanların polise haber vermelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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