Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi, Adıyaman Yeşilay spor Kulübü tarafından depremde hayatını kaybeden Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Arif Efkan Ketenci anısına düzenlenen futbol turnuvasında Şampiyon Adıyaman Şoförler Cemiyeti olurken ikinci ise Adıyaman Masterler oldu.

Severler Spor Merkezinden düzenlenen futbol turnuvasına Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke, Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Bahattin Tunç, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Genel merkez yönetim kurulu üyleri, Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi üyeleri, Adıyaman Yeşilay spor Kulübü sporcuları ve turnuvaya katılan takımlar katıldı.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi Başkanı Arif Efkan Ketenci anısını düzenlenen futbol turnuvası konuşan Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel,"Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığında görev yapan Arif Efkan Ketenci kardeşimiz 2015 yılından beri yeşilay'da görev yapmakta olup 2020 yılında şube başkanlığı görevine başlamıştır. Yeşilay bayrağımızı devrettiğim Efkan Başkanımız, asrın felaketi 6 Şubat depreminde şehit olmuştur. Yeşilay olarak, gençlere her zaman örnek olan kişiliği ve Babacan tavrıyla gönüllü ve üyelerimizin gönlünü fetheden başkanımız adına Yeşilay Spor Kulübümüz tarafından Futbol turnuvası düzenlenmiştir. Adıyaman şubemiz güzel bir vefa örneği göstermiş oldu. Vefat eden başkanımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyorum."dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ise, Rahmetli Başkan Arif Efkan Ketenci ve depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diler ayarlılara acil şifalar dileyerek turnuvanın düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese Yeşilay Cemiyeti adına teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise,"Her zaman güler yüzüyle karşılaştığımız çok değerli bir kardeşi şehit etmenin derin bir üzüntüsünü yaşamaktayız. hem eğitim camiasında hem Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanlığı sürecinde görevini layıkıyla yaparak tüm gençlere örnek olmuştur. Yeşilay projeleri ile Adıyaman'ımızda güzel projelere imza atmıştır. Merhum Arfi Efkan Ketenci kardeşimize Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllendirilirken birinci, ikinci ve üçüncü olan takımların sporcuları madalya ve kupalarını Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Bahattin Tunç'un elinden aldılar. " şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA