Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İlçeye bağlı Kesmetepe Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Parlak ve Yıldırım aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişinin karıştığı taş, sopa, kazma ve balyoz kullanılan kavgada 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi. Kavga jandarmanın müdahalesi ile sonlandırılırken, çıkan olaylarda 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ve kendi araçları ile Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma çıkan kavgada 15 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

İfadeleri alınan 15 kişiden V.Y., R.P., ve Ş.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak : PHA