Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü “Sıfır Atık” Projesi kapsamında Nemrut Rotary Kulübü işbirliği ile Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer ve Tekniker Orhan Selim Işık tarafından Dahi Çocuk Anaokulundaki çocukları bilinçlendirmek ve çevreye duyarlı öğrenciler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitimler verildi.

Türkiye’de Sıfır Atık konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer, ”Bütün dünya’ da olduğu gibi ülkemizde de atıklar ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümün sağlandığı çalışmalar yapılıyor. Bu konuda ülkemizde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında çocuklarımız ve öğrencilerimiz de evlerinde, okullarında ve dışarıda bu çalışmalara destek olmaya başladı. Bu nedenle her güzel alışkanlık çocuk yaşta başlar diyerek okullarda eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğrencilere atık ayrıştırmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösteren Biçer, çocuklara evde, okulda veya sokakta gördükleri çöplerin nasıl toplanacağı ve ayrıştırılacağını anlatıp; kağıt, cam, pet şişe, plastik ve metal malzemelerin nasıl ayrıştırıldığını ve hangi kutulara atıldığını uygulamalı olarak bilgilendirdi.

Biçer, geleceğe daha temiz bir Adıyaman daha temiz bir Dünya bırakmak için çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, Çevre, Sıfır Atık Projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Bir taraftan bu çevre hizmetleri verirken, bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizler her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyoruz. İlimiz sınırları içindeki tüm okullarda geri dönüşüm ve katı atık ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesi. Eğer bunu sağlarsak toplum olarak sıfır atık konusunda çok önemli bir yol almış oluruz. Bu konuda duyarlılık gösteren ve çalışlarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Rotary’nin çevre ile ilgili yaptığı çalışmaların özellikle farkındalık yaratması için çocuklara “Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konularında eğitimler verdiklerini söyleyen Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, “Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz eğitim projesi kapsamında Anaokulu öğrencilerine harika bir eğitim verdik. Çocuklarda çevre duyarlılığı her zaman en üst düzeyde oluyor. Küçük yaşta doğru ve iyi alışkanlıklar kazanan her çocuk gelecekte mutlaka çevreci oluyor. Bizimle birlikte eğitimleri gerçekleştiren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer’e de ayrıca teşekkür ediyorum. İnteraktif bir eğitim ve anlatım tekniği ile çocuklarla harika bir iletişim kurdu. Umarım gelecek nesillerimiz çevre konusunda daha uyarlı olacaktır. Bizler Rotary ailesi olarak bu konuda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Küçük yaşta kazanılan akışkanlıkların büyüdüklerinde devam ettiğine dikkat çeken Dahi Çocuk Anaokulu Müdürü Tekin Binzet;”her şey çocukken kolay kazanılıyor. Özellikle eğitimlerin ve kalıcı bilginin temelin alamayan çocuklar hem eğitim süreçlerinde hemde günlük yaşamlarında diğer akranlarından hep kalıyor. Bir evde çocukların iyi eğitim alması geleceklerinin şekillendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bugün çocuklarımıza verdiğimiz “Çevre, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm” konularındaki eğitimler onların hayatları boyunca uygulayacakları bilgileri kazanmalarını sağlayacak. Ben eğitimleri veren Çevre Yüksek Mühendisi Tuba Biçer’e ve Nemrut Rotary Kulübüne teşekkür ederim” dedi.

​​​​​​​Dahi Çocuk Anaokulunun çok amaçlı salonunda düzenlenen ve yaklaşık 70 minik öğrencinin katıldığı eğitimlerde çevre, çevre kirliliği, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık konularında bilgiler aktarıldı.