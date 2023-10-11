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Almanya'da bir baba 3 yaşındaki kızını cezalandırmak için 3 gün boyunca apartmanın bodrum katına kilitlerken, kızın cesedi sulama kanalında bulundu.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde yaşayan 40 yaşındaki bir Alman baba, üç yaşındaki kızını cezalandırmak için üç gün boyunca bir apartmanın bodrum katına kilitledi.

Baba, çocuğuna yiyecek ve içecek sağladığı bildirildi. Çocuğun üç gün sonra nasıl öldüğü halen polis tarafından araştırılıyor.

Çocuğun öldüğünü öğrenen baba, aynı gün kızını Ren-Herne sulama kanalına attığı ve olaydan sonra Dinslaken Polis Karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi.

Baba, karakolda suçunu itiraf etti. Babanın ifadesine göre harekete geçen Oberhausen şehrinin, Oberhausen İtfaiye ekibinin özel balık adamları tarafından aranan kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

Alman baba ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderilriken savcı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.