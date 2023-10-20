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AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen vekil-vatandaş buluşmasında çok sayıda vatandaş dilek ve şikayetlerini direkt milletvekiline aktarma fırsatı buldu. Sırayla tüm milletvekillerinin vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için bu çalışmalara katılacağını belirten Alkayış, basın mensuplarının ilettiği soruları da yanıtladı.

“30 Milyon TL kaynak geri mi gitti?”

Perre Haber Ajansı muhabirinin, “Gaziantep örneğine benzer şekilde, Adıyaman Kalkınma Ajansı kurulması düşünülüyor mu? İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından, Adıyaman Belediyesi’ne esnaf için çarşı yapılması maksadıyla 30 milyon lira kaynak ayrıldığı ve fakat bu kaynağın amacına uygun olarak zamanında kullanılmaması sebebiyle 30 milyon liranın geri çekildiğine dair iddialar hakkında ne söylemek istersiniz” sorusuna cevap verdi.

Milletvekili Alkayış, “İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile ilgili iddia hakkında bilgiye sahip değilim, bunu soralım. Dün belediye başkanımız, Ankara’da misafirimizdi. Biz Adıyaman’a döndük Başkanımız halen Ankara’da çalışıyor. Biz İl Başkanımız, Belediye başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte nerede hangi kaynak varsa memlekete getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada basınımız, bürokrasimiz ve STK’larımızla tam bir dayanışma içerisindeyiz. Ben böyle bir bilgiye sahip değilim, böyle bir şeyin olma ihtimalini de çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü Başkanımız bizi inanılmaz şekilde sıkıştırıyor. Dün Ankara’daydı sonra İstanbul bugün yine Ankara, biz Cumhurbaşkanlığı’nda, Maliye Bakanlığı’nda, Çevre Şehircilik, Enerji Bakanlığı ve neredeyse tüm bakanlıklarımızın tabiri caizse artık müdavimi olduk. Belediye başkanımızın, deprem nedeniyle duraksayan Ayakkabı Kent projesi için bizi sürekli çalıştırıyor. Hem Ticaret bakanımızla hem de Gençlik Spor bakanımızla görüştük, onun da önü açıldı, parasını da gönderecekler, bir sorun da görünmüyor.” dedi.

“Yatırımcı Adıyaman’dan vaz mı geçiyor?”

Milletvekili Mustafa Alkayış, Perre Haber Ajansı muhabirinin, “Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında pek çok vatandaşımıza devlet el uzattı. Uzunca bir süre de imkân tanındı, şu anda Adıyaman’a yatırım yapmak isteyen sanayiciler personel bulamayacakları gerekçesiyle bu yatırımlarından vazgeçmeye başladılar. Bu konuda bir adım atılacak mı? İnsanlarımızın istihdama yönelmesi için bir çalışmanız var mı? sorusuna ise “Bu çok yerinde bir soru ve şunu söylememiz lazım, bir yandan istihdamı arttıracağız, diğer yandan da insanlarımızı buraya teşvik edeceğiz. TYP özellikle deprem bölgesinde yürürlüğe girdi ve 9 ay da uzatıldı. Diğer illere göre ve deprem öncesine göre yaralıyız, hatta ağır yaralıyız. Ayağa kalkmamız için devletimizden, hükümetimizden ekstra beklentilerimiz var. Bunlardan birisi de TYP’dir. Bu noktada çok dengede gitmemiz lazım, Duyuyoruz, bir yandan müteşebbislerimiz de geliyor diyor ki, işçi bulamıyoruz. Öte yandan vatandaşımız da diyor ki, iş bulamıyoruz. Özellikle depremin ilk anlarında, Cumhurbaşkanımız şehrimize gelmişti, yaraların sarılması için, vatandaşlarımızın, madden, manen, psikolojik olarak da Allah razı olsun böyle bir girişimde bulundu. Şu anda organize sanayi bölgesi başkanımızla da iş adamlarımızla da valiliğimiz ve belediyemizle de yeni bir yol haritası çiziyoruz. TYP sonuç itibariyle sadece bir proje, aslolan her hemşerimizin alın terinin karşılığını aldığı ve kendini güvende hissettiği çalışabileceği bir ortamı yaratmak. Buna ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. Bakanımızla iki defa görüştük, devletimizin desteğini, organize sanayimize nasıl taşıyabiliriz. Hiçbir işi olmayan vatandaşlarımızı bu vesileyle nasıl vasıflı hale getirebiliriz, hem kendisi donanımlı bir çalışan olacak, hem de fabrikanın çarkı dönecek. Yakında inşallah bunun paylaşımı da yapılacak. Konu detaylanınca bilgi vereceğim ama talebimiz şu, istihdamı arttıracak, kamunun gücüyle de arttıracak projelerimiz olacak. Yakında duyurusu da yapılacak.



Kaynak : PHA