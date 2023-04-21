AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Av. Mustafa Alkayış, 6 Şubat depreminden dolayı buruk bir Ramazan Bayramı geçirdiklerini ve bayramda böyle girdiklerini belirterek mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"Maalesef bu sene Ramazan Bayramı'na, 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem afetinde kaybettiğimiz canlarımızın acısıyla giriyoruz. Bayramların acıları hafifletme, yaraları sarma, dayanışmayı artırma, kardeşliği güçlendirme zamanları olduğuna inanıyoruz. Adıyaman ve 10 ilimizde yıkık enkazlar bırakan deprem dolasıyla kalplerimizde ve zihinlerimizi hüzün kapladı. Aziz milletimizin ve devletimizin el ele seferber olarak, mağdur olan vatandaşlarımıza yardım eli uzatması bizi bir birimize kenetlenmemize vesile oldu. Bu anlayışla millet olarak bayramı deprem felaketinde ailesini, yakınlarını, sevdiklerini ebediyete uğurlayan her bir vatandaşımızın, depremzede kardeşlerimizin yanında geçirecek ve zor günleri birlikte aşacağımızı bir kez daha göstermenin gayreti içinde olacağız."



Kaynak : PHA