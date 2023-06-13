Konuyla ilgili açıklama yapana AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış; "Hafta sonu saha çalışmaları esnasında Ziraat oda başkanlığımızın organize ettiği hasat programına katıldık. Haziran ayı başlarında cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hububat alım fiyatları ile birlikte TMO Adıyaman Başmüdürlüğü; Adıyaman, Kahta ve Besni’de yoğun bir hububat alımına başladı.

Bu sene olumlu iklim koşulları sonucu verimlerde ciddi bir artış görülmekle birlikte TMO tarafından açıklanan fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü" dedi.

Müjdeli haberi kamuoyuyla paylaşan Milletvekili Alkayış, "Tarım İl Müdürümüz ve ziraat oda başkanlarımızın bizden TMO ürün alımlarında yaşanan randevu krizi ifade edildi. Konuyla ilgili çalışmamızı yaptık ve problemi çözme adına yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu alamayan üreticilerimizin mağduriyetini gidermek adına TMO Adıyaman Başmüdürümüz Mehmet Barlak ile yaptığımız görüşmeler sonucu, Adıyaman-Şanlıurfa yolu 13. Km’de ve Kahta Ajans Amirliği merkezdeki depoda olmak üzere iki alım noktası daha 15 Haziran 2023 Perşembe günü itibari ile açılmasına karar verildi.

Aynı zamanda; TMO Adıyaman Başmüdürlüğü yoğunluğa göre Pazar günleri de alım yapacağını duyurdu. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü tatil ancak üçüncü günü itibari ile alımlar kaldığı yerden devam edileceği bildirildi.

TMO’nun tüm bu çalışmaları her zaman olduğu gibi üreticinin yanında olduğunu bir kez daha hissettirdi” dedi.

Milletvekili Alkayış, konuşmasının sonunda çiftçilere hayırlı olsun dileklerini ileterek; “Bu vesileyle desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve başarılı ekibi ile kuruma ivme kazandıran TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’a teşekkür ederim” dedi.

Kaynak : PHA