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Vatandaşların devlete ulaşmak için ilk başvurdukları mercinin muhtarlar olduğunu belirten Alkayış, muhtarların öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Muhtarlar, vatandaşlar ile idareciler arasında bir köprü görevini üstlendiğini aktaran Alkayış,"Vatandaşlarımızın devlete ulaşabilmelerinde ilk adımı oluşturan muhtarlarımız, halkın sorunlarının en üst mercilere iletilmesinde ve demokrasimizin kesintisiz olarak işlemesinde çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Muhtarlarımız, vatandaşlarla idareciler arasında bir köprü görevini üstlendikleri için hem vatandaşlarımızın hem de idarecilerimizin muhtarlıklara olan ihtiyacı azımsanmayacak kadar yüksektir. İdari yapı içerisinde kadim bir yeri bulunan muhtarlık kurumumuz, önceki dönemlere kadar neredeyse unutulmaya başlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi himayelerine alarak periyodik olarak düzenlediği Muhtarlar Buluşması toplantılarıyla muhtarlık kurumu yeniden önem kazanmaya, kamuoyundaki gerçek yerini ve değerini korumaya, idarede tekrar söz sahibi olmaya başlamıştır. Ayrıca, muhtarlarımızın özlük haklarında da çeşitli iyileştirmelere gidilmiştir."dedi.

Muhtarlar vatandaşların sesi olduğunu ifade eden Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye; kendi muhtarlarını, belediye ve il genel meclis üyelerini, belediye başkanlarını, milletvekillerini ve Cumhurbaşkanını doğrudan seçebilme hak ve yetkisi bakımından dünyada en gelişmiş demokrasileri bile geride bırakan ve eşine az rastlanan büyük bir ülkedir. Muhtarlarımız, bu sistem içerisinde yerine getirdikleri işler bakımından, âdeta kilit rol oynamaktadırlar. Çünkü herhangi bir konuda başı sıkışan, devletten bir talebi olan vatandaşlarımız ve hemşehrilerimiz, ilk önce bulundukları mahalle veya köy muhtarının kapılarını çalmakta ve sıkıntılarını onlarla paylaşmaktadırlar. Muhtarlarımız ne kadar halkla iç içe olursa sorunların çözümü de aynı oranda hızlı olur ve bu durum devletimizin daha da güçlenmesini sağlar. Biz AK Parti olarak muhtarlarımızla birlikte hareket ediyor ve eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Muhtarlarımızın talepleri bizler için her zaman en öncelikli konumdadır. Yaptığımız her faaliyette muhtarlarımızı birer paydaş olarak görüp, kendilerini bilgilendiriyoruz. Muhtarlıklarımızla aramızda bulunan güçlü bağları daha da sağlamlaştırmak için gereken bütün adımları atacağız ve onlarla irtibatımızı daha da güçlendireceğiz. Çünkü muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sesidir ve bu sesin devletimizin ilgili kurullarına ulaşması gerekmektedir. '19 Ekim Muhtarlar Günü' münasebetiyle bütün mahalle ve köy muhtarlarının gününü tebrik ölenlere Allah'tan rahmet dilerim"



Kaynak : PHA