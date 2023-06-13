Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası KKTC'nin ardından Azerbaycan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın umummillî lideri Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. AZERBAYCAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev’in kabriyle şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin ile görüştü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.