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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de her gün yeni bir konunun tartışıldığını, ancak değişmeyen tek gündemin ekonomi olduğunu belirtti.

Ekonominin acil olarak kaynağa ihtiyacının olduğunu kaydeden Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'ye yaptığı ziyaretleri anımsattı.

İktidar kanadından "50 milyar dolar gelecek" şeklinde açıklamalar yapıldığını aktaran Akşener, "Peki ne oldu? Ne gelen var ne de yatırım yapan. Neden biliyor musunuz? Çünkü iktidara ve sahip olduğu yönetim anlayışına güven yok. Ülkemizdeki hukuka, adalete, demokrasiye güven yok. Yıllarca beceriksiz ellere mahkûm edilen ekonomi yönetimini bugün devralan arkadaşların vadesine güven yok. Hal böyle olunca da akıl veren, sırt sıvazlayan 'iyi yoldasınız' diyen çok olur ama parasını veren, yatırım yapan kimse olmaz. Seçimlerden önce sırf iktidarları sürsün diye elde avuçta ne varsa harcadılar. Siyasi propaganda uğruna akıl dışı politikalar uyguladılar. Sahte bir bahar havası estirmek için ucuz krediyle enflasyonu azdırdılar. Seçimler bittikten sonra da vatandaşa dönüp 'zaman, kemer sıkma zamanı' dediler. Zam üzerine zam yaptılar. Ekonomiyi soğutup, kaynak yaratmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5 bin liralık ödemeyi hatırlatan Akşener, emekli olup çalışmaya devam edenlerin, bu haktan yararlanamayacağına dikkati çekti.

"Emekli olup çalışmaya devam edenler, keyfinden mi çalışıyor? Emekli maaşıyla geçinebilseler ikinci bir işte çalışırlar mı?" sorusunu yönelten Akşener, "Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? İşte bu akılsızca hazırlanan adaletsiz düzenlemeden faydalanabilmek için şimdi emekli çalışanlarımız belki de işlerinden çıkıp çalışmaya kayıt dışı olarak devam edecekler. Devletimiz de prim kaybına uğrayacak. Biz bu uygulamada neye üzüleceğimizi şaşırdık. Türk devletinin, emeklisini kayıt dışı ekonomiye itecek kadar akılsızca yönetildiğine mi üzülelim? İktidardakilerin seçim uğruna emeklilerimize sadaka verecek kadar şirazeden çıktığına mı üzülelim? Yoksa emekli çalışanlarımızın bu paraya muhtaç hale gelmesine mi üzülelim? Gerçekten ibretlik bir durum." sözlerini sarf etti.