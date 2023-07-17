Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi, okulların kapanmasının ardından öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘ Entelektüel Yaz Okulu ’ projesiyle öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik birçok farklı branşta ders vermeye başladı.

Dicle Derneği ve Adıyaman Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen Yaz Okulu programının açılışına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, derse gelen öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Başkan Kılınç “ Adıyaman Belediyesi olarak depremin öğrencilerde bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla okulların kapanmasıyla beraber yaz okulu başlatarak onların ilgi alanlarına yönelik Münazara, Drama, Çizim, İngilizce gibi ve daha birçok farklı branşta ders vermeye başlıyoruz. Kursların tüm öğrencilere faydalı olmasını temenni ediyorum. Geleceğimiz çocuklarımıza emanet ve belediye olarak eğitim ve öğretim konusunda öğrencilerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini ifade etti.

Yaz okuluna katılan öğrenciler: “ Çeşitli branşta açılan kursların varlığı bizleri çok mutlu etti ve bize bu imkânları sundukları için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve ekibine çok teşekkür ederiz. ” diye sözlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA