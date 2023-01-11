Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak su tutulmaya başlanan Akçalı-2 Barajı ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 150 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.

Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken Adıyaman Akçalı-2 Barajında çalışmaların tamamlandığını ve su tutulmaya başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,"Su tutulmaya başlanan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nda depolanacak su ile 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını" dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,"Temelden yüksekliği 40 metre ve su depolama kapasitesi 820.000 m³ olan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nın 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 150 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." Şeklinde konuştu.