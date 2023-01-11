Vali Çuhadar, ilçe kaymakamlarıyla toplantı yaptı Vali Çuhadar, ilçe kaymakamlarıyla toplantı yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak su tutulmaya başlanan Akçalı-2 Barajı ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 150 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.
Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynarken Adıyaman Akçalı-2 Barajında çalışmaların tamamlandığını ve su tutulmaya başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,"Su tutulmaya başlanan  Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nda depolanacak su ile 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını" dedi.
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,"Temelden yüksekliği 40 metre ve su depolama kapasitesi 820.000 m³ olan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nın 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 150 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir." Şeklinde konuştu.