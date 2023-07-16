Bunlar da ilginizi çekebilir

#KontakKapat, Akaryakıtta ÖTV ve Mehmet Şimşek heştekleriyle tepkilerini dile getiren onbinlerce sosyal medya kullanıcısı, akaryakıta getirilen ÖTV zammının geri çekilmesini istedi.

Zam sonrası ÖTV zamlarının pompaya yansımasıyla birlikte sosyal medyadan çeşitli hashtaglar (heştek) yapan kullanıcıların hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

ANKARA (İGFA) - Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira ÖTV zammı geldi.

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammına sosyal medyadan tepki yağıyor.

Ek MTV nasıl alınacak?

Ek MTV nasıl alınacak?

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.