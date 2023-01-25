Pompaya yansıyacak yeni zam gece yarısı geçerli olacak.

Geçtiğimiz haftalarda 80 kuruş, 67 kuruş ve dün gelen 1,25 liralık artışla benzinin litresi 21 lirayı aştı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre araç sahiplerine bugünkü zam sonrasında bir kötü haber daha geldi.

Bu kez motorinin litre fiyatına 83 kuruş zam yapılması beklenyor.

Pompaya yansıyacak zammın bu geceyi 26 Ocak Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz günlerde motorine 1,05 lira zam yapılmış motorinin ortalama litre fiyatı ise şu anda 23,20 liraydı.