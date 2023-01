AK Parti Bursa teşkilatları, yeni üye çalışmalarını aralıksız sürdürürken AK Parti’ye 41 bin 433 yeni üye Bursa'dan kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Şehir merkezinin farklı noktaları ve tüm ilçelerde kurulan stantlar ve Bursa genelinde düzenli aralıklarla sürdürülen ziyaretlerle AK Parti ailesi büyümeye devam ediyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yıl boyunca her kademeden teşkilat mensupları ve milletvekilleri ile birlikte gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sayesinde Bursalı Hemşehrileri ile iç içe olarak şehrin talep ve isteklerini karşılamaya, halkla iç içe bir yönetim ve hizmet anlayışı sergilemeye çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gürkan, halkın AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan hizmetler ve hayatın her alanında atılan reformist adımlara karşı güvenini her dönemde arttırarak gösterdiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık kazanımları taçlandırdığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuza aziz milletimiz açık desteğini Bursamızda ve ülkemiz genelinde çalışmalarımıza karşı güveni ve teveccühü ile gösteriyor. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir’in Yargıtay verilerini baz alarak geçtiğimiz günlerde açıkladığı 11 milyon 241 bin AK Parti ve Türkiye sevdalısı üyemiz, Türkiye genelinde vizyonumuza olan güveni kanıtlıyor. Bu rakam her geçen gün artıyor ve artacaktır. Bursamızda ve ülkemizin genelinde büyüyen ailemizle, aziz milletimizin ferasetli duruşu ile Türkiye kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. Her alanda dünyaya örnek, söz sahibi, dünya genelinde gündemi belirleyen bir Türkiye hedefimiz yolunda bizlerle yürüyen dava arkadaşlarıma ve güvenleri ile en büyük destekçimiz olan aziz milletimize teşekkür ediyorum” dedi.