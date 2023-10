Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır ifadelerini kullanan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur" dedi.

Çelik, "Sayın Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netanyahu'nun canice siyasetine karşı olan, her kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi, takdir edilmesi gereken bir tavırdır. Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet, barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar, üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı. Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar. Bunlar bilsin ki insanlık barbarlığa teslim olmayacak. Bunlar bilsin ki cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız. Bunlar bilsin ki masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek. Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına, masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek" ifadesini kullandı.



Kaynak : PHA