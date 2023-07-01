AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış'ın Adıyaman Eğitim-Bir-Sen ve Adıyaman Sağlık-Sen Şubelerine ziyaretine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz eşlik etti.

Şube Başkanları Mehmet Demir ve Yakup Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Milletvekili Alkayış, göreve geldikleri ilk günden beri kamu çalışanlarımızın haklarını savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dâhilinde yeni süreçte de kamu çalışanlarını mağdur etmeyeceklerini belirten Alkayış,"Bugün, Türkiye’nin en büyük ve en yetkili sendikaları olan Eğitim-Bir-Sen ve Sağlık-Sen’i Kurban Bayramı vesilesi ile ziyaret ediyoruz. Şube Başkanlarımız Sayın Mehmet Demir ve Sayın Yakup Çelik’e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. AK Parti olarak kamu çalışanlarımızı hiç mağdur etmedik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın açıklamaları dâhilinde yine söylüyoruz ki, yeni süreçte de kamu çalışanlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi önümüzdeki hafta çalışmalarına başlıyor. İlk çalışmamız; memurlarımızın özlük haklarının geliştirilmesi, maaşlarının artırılması yönünde olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın seçim döneminde de açıkladığı gibi, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacaktır. Bunun kanunlaşması için bizler de milletvekilleri olarak en büyük gayreti göstereceğiz. Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’mız Adıyaman’daydı. Kamu çalışanlarımızın sorunları ve taleplerini Sayın Bakan’ımıza ilettik. Adıyaman, depremden en çok etkilenen illerimizdendir. Kamu görevlilerinin vazifelerini yapabilmeleri için aileleriyle birlikte barınabilecekleri konteynerlere ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bütün kamu çalışanları için gerekli konteyner sayısını belirleyerek bunu hem İçişleri Bakanlığı’na hem AFAD’a hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettik. Ayrıca, geçen hafta Adıyaman’ımızı ziyaret eden Sayın Milli Eğitim Bakan’ımız Yusuf Tekin Bey de Adıyaman’a yapılan öğretmen atamalarıyla birlikte Adıyaman’da öğretmen açığının olmayacağını belirtti. Bizler de öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda yaşamaları ve görevlerini yapabilmeleri konusunda mevcut sıkıntıları Sayın Bakan’ımıza ilettik."dedi.

Gerek eğitimci ve sağlıkçıların çalışanların büyük bir özveriyle gayret ettiklerini, bu gayretlerin refah ve kalkınmasında büyük önem arz ettiğini aktaran Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, her zaman alın teri ve emeğin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Gerek eğitimci ve sağlıkçı kardeşlerimizin gerekse kamunun çeşitli basamaklarında görev yapan bütün çalışanlarımızın büyük bir özveriyle gayret ettiklerini, bu gayretlerin ülkemizin refah ve kalkınmasında büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Memleket yararına emek harcayan bütün vatandaşlarımıza, bütün emekli kardeşlerimize teşekkür ederim; ayrıca ahirete intikal etmiş bütün kamu görevlisi kardeşlerime de Yüce Allah’tan rahmet dilerim. "

Yapılan açıklamaların ardından Alkayış, kamu görevlilerin sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı.



Kaynak : PHA