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Cumhuriyetin, halkın kendi kendisini yönetme biçimi olduğunu ve halk iradesinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Alkayış bütün vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Alkayış, açıklamalarına şöyle devam etti:

''Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu ilk günden bugüne sanayi, ekonomi, kültür, turizm, spor vb. alanlarda çok büyük mesafeler kat etmiş ve çok önemli başarılara imza atmıştır. 1923’ten günümüze kadar karşılaşmış olduğu bütün engelleri, badireleri ve önüne çıkarılan bütün yasaklamaları bir bir alt eden Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu kurtuluş mücadelesi ve hemen ardından elde ettiği Cumhuriyet kazanımı, bütün dünya ülkelerine örneklik etmiştir. Bugün insanımızın Cumhuriyet’e bağlılığı, ona sahip çıkması ve onu içselleştirmiş olması bakımından ülkemiz, dünyada parmakla gösterilmektedir.

Cumhuriyet demek, eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bugün Cumhuriyet’in insanımıza sunmuş olduğu haklar ve AK Parti Hükümetlerimizin memleketin her bir köşesinde açmış olduğu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler sayesinde, gerek köylerdeki gerek şehirlerdeki bütün öğrencilerimiz herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın okula gidebilmekte, diploma alabilmekte ve iş bulabilmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde icraatlarını gerçekleştiren AK Parti Hükümetimiz, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu inançla ülke olarak Türkiye Yüzyılı hedefine doğru hızla ilerlemekteyiz.

Cumhuriyet’imiz 100 yaşında. Nice 100 yıllara… Cumhuriyet’le taçlandırdıkları bu aziz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarını, kahraman askerlerimizi ve hayatları pahasına kurtuluş mücadelesi veren bütün atalarımızı rahmet ve minnetle anıyor; bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı bütün kalbimle kutluyorum.''dedi



Kaynak : PHA