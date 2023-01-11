AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsüne Anayasal güvence teklifine ilişkin MHP TBMM Grubu'nu ziyaret ederek MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile görüştü. Basına kapalı görüşme yarım saat sürdü.

Yılmaz, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliği teklifinin bundan sonraki sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda MHP grup başkanvekili arkadaşlarımızla yaptığımız istişarede, milletimizin değerlerini temsil eden başörtüsüyle ilgili düzenleme, milletimizin değeri olan ailenin korunmasına yönelik düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunun gündemine alınması konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.

Konunun, bir zamanlar dar alanda siyaset yapmak isteyen siyasetçiler tarafından sorun olarak getirildiğini söyleyen Yılmaz, "Daha önce başörtüsü konusunda yapılan Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesinden geri çevirdiler ama iklim, mevsim değişti; temel hak ve hürriyetlerin düzenleme konusu olamayacağı aşikar olmasına rağmen yasa değişikliği teklifi verilmesi zorunda kalındı. Niçin? Millet uzlaşma, birlik beraberlik bekliyor. Aynı ailede hem başörtülüsü hem de başı açığı var ama bunların birbirine mesafeli bakabilmesi mümkün değil. Gelecek dönemde bu konuyu milletimizin gündeminden tamamen çıkaracağız. 85 milyon bunun arkasında, hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Milletin, başörtüsüne anayasal güvence teklifine destek verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar açıkça 'Biz buna karşıyız.' diyeni gördünüz mü? Hayır, milleti temsil eden hiçbir partinin, milletin değerlerini temsil eden iki maddelik Anayasa değişikliği teklifine 'hayır' diyebilmesi mümkün değil. Çünkü millet bunu bekliyor. Bundan sonra milletin tamamına hitap etmek lazım. Bundan sonra milletin tamamının desteğini almak lazım. AK Parti ve MHP olarak da önümüzdeki dönemde milletimizin talebi neyse o doğrultuda hareket edeceğiz. Anayasa değişikliği teklifi şimdiden hayırlı olsun. Herkesin desteğini bekliyoruz."

Düzenlemenin, 400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Meclis'ten geçince bu Anayasa değişikliği yayınlanır ve toplumumuzun gündeminde de çıkmış olur ancak 360 ila 400'ün altında kalırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Anayasa değişikliği teklifini referanduma sunmaktan başka alternatifi kalmaz ama inanıyoruz ki temel hak ve hürriyetlerin halkoyuna sunulmaması esastır. Temel hak ve hürriyetlerin kanun konusu olmaması da esastır. Bütün partilerin, milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceklerini düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP, HDP ve İYİ Partinin görüşme talebine olumsuz yanıt verdikleri hatırlatılarak "Görüşme talebine 'hayır' dediler ama Genel Kurulda 'evet' oyu vereceklerini mi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, "Doğrudur, ziyaretin uygun olmadığını ifade ettiler ama 'Biz bu Anayasa değişiklik teklifini istemiyoruz, desteklemiyoruz.' diye talepleri var mı? Böyle bir şey diyorlarsa cevabını millete verecekler. Zaten seçime çok kısa süre kaldı. Halkın gözü terazidir; milletimiz, kim, niye yaptı, nasıl yaptı? En iyi şekilde değerlendirir ve nihai kararı millet verir. Söz de karar da milletindir. Milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Mevzuata göre, Anayasa değişiklikleri, 360 ila 400 oy arasında kabul edilirse zorunlu olarak referanduma gitmesi gerekiyor. 400'ün üzerinde oyla kabul edilirse ihtiyari referandum yani Cumhurbaşkanı, bu konuda isterse referanduma gidebilir.

ANKARA (İGFA)