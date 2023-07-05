Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı öncesi zam oranı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emekli zammının yer aldığı kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını paylaştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yapılan çalışmalarda istişareler neticesinde son şeklin verildiğini belirterek, en düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını, tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artışı öngördüklerini söyledi.

"En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır" diyen Güler, "Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız." dedi.