Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek Adıyaman'ın sağlık alanındaki yatırımlar ve eksiklikler masaya yatırıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyarette Adıyaman Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Çocuk Hastanesi ve Morfoloji Binası inşaatının acil olarak bitirilmesi gerekliliğini, İhtiyaç duyulan doktor, sağlık ve diğer personel ihtiyaçları, Fizik Tedavi Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası ve İlçelerimizdeki devam eden sağlık projelerin hızlandırılması, Adıyaman merkez ve Gerger'de 112 acil istasyonları ve tam donanımlı ambulans ve Besni ilçesine MR cihazı talepleri dile getirildi.

Bakan Koca'yı makamında ziyaret eden AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adıyaman'ın sağlık alanındaki ihtiyaçları ele alındı. Bakan Koca, ziyaretlerinden ötürü milletvekillerine teşekkür ederek, sağlık alanındaki ihtiyaç ve taleplerin kısa sürede giderileceği sözünü verdi.

Milletvekilleri Adıyaman yöresine ait hediyeleri Bakan Koca'ya taktim ettiler.



Kaynak : PHA