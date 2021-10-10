Bursa’da ‘Adıyaman Kültür Evi’ yapılıyor

İlçeye bağlı Balat Mahallesi Nilüfer Çayı kenarında inşası başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren Bursa Adıyamanlılar Dernek Başkanı Ramazan Alp, “Hemşeri yerleşkesi olarak adlandırılan ve dünyanın pek çok yerinden Türkiye’ye gelen turistlerin ziyaret edeceği önemli kültür turizmi destinasyonları arasına girmesi beklenen Anadolu Arastası’nda sivil mimari örneklerinin yanı sıra kütüphane, camii, kültür merkezi, piknik-spor-çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, pazaryeri, atölye, mağaza, kafe, satış birimleri meydanlar ve havuzlardan ibaret önemli bir yerleşke olacak” dedi.

Anadolu Arastası içerisin 500 metrekare alan üzerine toplamda 284 metrekare inşaat alanıyla Keleş Konağı’nın aynısının inşa edileceğini kaydeden Başkan Alp, bu yapıyı Adıyaman Kültür Evi olarak kullanacaklarını ve Adıyaman’ın tarihi, turizmi, el sanatları, yöresel lezzetleri gibi kültürel değerlerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Bursa Adıyamanlılar Derneği’nin kurulduğu günden bugüne Adıyaman’ın Bursa’da kültür elçisi görevini ifa ettiğini dile getiren Alp, “Önümüz deki günler de dernek yönetimi olarak Adıyaman yerel ve kamu yöneticilerimizle bir araya gelerek Adıyaman Kültür Evi için istişareler de bulunacağız” dedi.

Kaynak: PHA