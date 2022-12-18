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Adıyamanlılar Vakfı’nın kahvaltı etkinliği Ankara’daki Adıyamanlıları buluşturdu

Adıyamanlılar Vakfı, geleneksel hale getirdiği ‘Biz bir aileyiz ‘ kahvaltısının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Aralık 2022 Pazar 14:00
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Adıyamanlılar Vakfı’nın kahvaltı etkinliği Ankara’daki Adıyamanlıları buluşturdu

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, Başkent’teki Adıyamanlıları kahvaltı etkinliğinde buluşturdu.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleşen etkinliğe Vakıf Genel Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın ve Halil Fırat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran, siyasiler, bürokratlar, iş insanları, bursiyerler ve Adıyamanlı vatandaşlar katıldı. 
Özkartal: Öğrencileri akrabamız olarak görüyoruz
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. 
“Böyle güzel, anlamlı bir aile programında sizlerle bir araya gelmek beni çok duygulandırdı.” Diyen Özkartal, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Başkan Özkartal,”11 öğrenci ile başlayan burs serüvenimiz 1500 öğrenciye ulaşarak devam etmekte. Biz vakıfla birlikte sizleri akrabamız olarak görüyoruz ve bu doğrultuda yardımcı oluyoruz. Ankara şubesinin açılışından bu yana Vakfın yanında olan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna ve ekibin başında olan Şube Başkanı’mıza teşekkür ediyorum” dedi.
Duran: “Biz bir aileyiz” Diyebilmek için çok çaba harcadık
Vakfın Ankara Şube Vakıf Başkanı Hüseyin Duran, kahvaltıya katılanlara teşekkür etti. 
Duran, şöyle devam etti:
“Bütçe maratonundan Meclis’te sabahlamalarına rağmen bize zaman ayıran Adıyaman Milletvekillerimiz Ahmet Aydın ve Halil Fırat’a, bize destek vermek için Adıyaman’dan gelen Belediye Başkanı’mız Süleyman Kılınç’a, İstanbul’dan gelen Vakıf Genel Başkanımız Ömer Özkartal’a, değerli dostlarımıza teşekkür ederim.  Ankara Vakıf şubemizi 4 yıl önce açtık. O günden bu yana “aile” olabilmek için, “biz bir aileyiz” diyebilmek için çok çaba harcadık. Bu süreçte Milletvekillerimiz, bürokratlarımız, iş adamlarımız, kamu personellerimiz maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemediler. Biz de ihtiyaç hasıl olduğunda orada olmayı üzerimize vazife bildik. Bize ulaşan sorunların çözümü için elimizi taşın altına her daim koyduk. Mutluluklarımızı paylaştık, acılarımızda ortaklaştık. Böylece çok büyük bir aile olduk. Ne kadar şükretsek az. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.
Aydın: Kapımız gençlere her daim açık
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Adıyamanlılar Vakfı’nın çok önemli bir hizmet yaptığını dile getirdi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Ahmet Aydın, gençlere seslendi.
Aydın,”Bu tür anlamlı programlar vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz, özellikle önemsediğimiz öğrenci kardeşlerimizle görüşüyoruz. Kapımız onlara her zaman açıktır, her daim bekleriz. Tüm ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Kılınç: İş yaparken değerlerinizi unutmayın
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da bu tür etkinliklerin sosyal dokuyu güçlendirdiğini söyledi.
Adıyamanlı üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayan Adıyamanlılar Vakfı’na teşekkür eden Başkan Kılınç, “Hangi işi yaparsanız yapın en iyi şekilde yapın, yaparken de değerlerinizi unutmayın. Ankara gibi bir ilde, gurbette de olsa Adıyamanlıları buluşturduğu için Adıyamanlılar Vakfı’mıza teşekkür ederim.” mesajını paylaştı.
Vakfımızın öğrenci temsil başkanları Ayşe Gizem Avcı ve Ebubekir Karasu da etkinlikte söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Ayşe Gizem Avcı, Vakıfta kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.
Ebubekir Karasu ise, ”Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim Ankara’ya geldiğim ilk yıl tek başıma şehrin çokluğunda kaybolurken kendime sığınacak bir liman arıyordum. Şükür ki benim de yolum bu kıymetli Vakıfla kesişti. İlk geldiğim andan beri beni evlatları olarak gördüler. Bana ailemin yokluğunu hiç hissettirmediler. Herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Adıyamanlı sanatçılardan Zeynel Gül ve Yakup Evren ise söyledikleri yöresel türkülerle programa renk kattı. Program, yöresel ürünlerin ağırlıklı olduğu kahvaltı ile sona erdi.


Kaynak:PHA

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