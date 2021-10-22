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Adıyamanlılar Vakfı, burs gündemiyle toplandı

Adıyaman’da kurulduğu günden bugüne ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eline uzatan ‘Adıyamanlılar Vakfı’ üyeleri burs gündemiyle bir araya geldi.

22 Ekim 2021 Cuma 13:21
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Adıyamanlılar Vakfı, burs gündemiyle toplandı

Kuruluşunun 25. yılında 2021-2022 burs dönemi için hazırlanan Adıyamanlılar Vakfı, burs konulu gündem maddesiyle toplandı.

Genel Başkan Ömer Özkartal başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı olağan toplantıya, mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile komisyon başkanları katıldı.

Toplantıda başvuruların sona erdiğini belirten Özkartal, taleplere daha fazla cevap verebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirerek,  “Vakfımıza başvuruda bulunan öğrencilerimizin taleplerine daha çok yanıt verebilmek için hayırsever iş adamlarımızı ziyaret ederek desteklerini istedik. Ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hizmette birbiriyle yarışan iş adamlarımıza, bütün vakıf gönüldaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Toplantıda ayrıca, aralık ayında Adıyaman Dernekler Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenecek Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğine ilişkin süren çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

 

 

Kaynak: PHA
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