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Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman protokolünü ağırladı

Adıyaman protokolü, Adıyamanlılar Vakfı’nda bir araya gelerek Tanıtım Günleri etkinliği ve Adıyaman’a dair istişarelerde bulundu.

17 Aralık 2021 Cuma 14:15
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Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman protokolünü ağırladı

Bağcılar’daki Vakıf genel merkezinde düzenlenen istişare toplantısına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek başkanları katıldı.
Özkartal: Adıyamanlılar Vakfı özgüvenin, ihlasın, samimiyetin adı oldu
Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal, Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Adıyaman’ın hak ettiği tanıtımı alamadığını belirten Özkartal şöyle devam etti:
"Dünyanın başkenti olan İstanbul’da Adıyaman’ı anlatmak aslında dünyaya anlatmaktır. Adıyaman’ın bütün değerlerini doğru ve hak ettiği bir şekilde anlatabilmek için tanıtım günlerini yapıyoruz. İnşallah bundan sonra daha uygun zamanlarda bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Adıyamanlılar Vakfı hepinizin evidir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adıyamanlılar Vakfı kurulduğundan beri özgüvenin, ihlasın, samimiyetin adı oldu. Bu bütün Adıyaman’ımızın sahip çıkmasıyla gerçekleşti. Adıyaman’ın istikbali olan gençlere yatırım yapıyoruz. Burası bizim evimiz, Adıyaman bizim ailemiz diye üniversiteli gençlerimize sahip çıkıyoruz."
Çuhadar: 2022 Adıyaman’ın tanıtım yılı olacak
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğinde tüm Adıyamanlıları bir araya getirdiklerini dile getirdi. 
Etkinliğin güzel bir kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Çuhadar şöyle devam etti:
"Gelecek yıl Adıyaman’ın tanıtım yılı olacak. Şu anda mutfağımız çalışıyor. Ciddi kaynağımız var. Kalkınma Ajansı’mızdan da destek alacağız. Bu konuda ayrılmış bir Avrupa fonu da var. Gelecek yıl göreceksiniz ki Adıyaman’da önemli adımlar atılmış olacak. Bir tane gençlik festivali diğeri Nemrut büyük festivali olmak üzere gelecek yıl Adıyaman’da 2 büyük festival düzenlemeyi düşünüyoruz. Çünkü turizm önemli.  Adıyaman’da birinci derece sorun halihazırda işsizliktir. Adıyaman’da yaklaşık 55 bin kayıtlı işsizimiz var ama aktif iş arayan sayımız 45 bin 50 bin arasında. Bu bizim üzerimize vebaldir. Ama emin olun bu mesele üzerine kafa yormadığımız gün yoktur. Arkadaşlarımız bizim riyasetimizde hemen hemen her gün çalışıyor. Milletvekillerimizi 6 bin dönümlük bir orman arazisini OSB yapmak üzere hazine arazisine çevirdiler. "
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyamanlılar Vakfı’nda kendini kendi evinde hissettiğini söyleyerek başladığı konuşmasında toplantıyı düzenleyen vakıf yöneticilerine teşekkür etti.
Kılınç, şunları kaydetti:
"Ben şimdiye kadar Adıyaman hakkında, Adıyamanlılar hakkında yanlış bir şey söyleyeni duymadım. Başkasına karşı çok iyiyiz ama kendi aramızda çok iyi değiliz. Bu özeleştiriyi yapmamız lazım. Bu zor şartlarda birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik hukuku içerisinde, herkesin kazanacağı formülleri bulmamız lazım. Adıyamanlıları yurt içinde, yurt dışında nerede görürsek gözümüz açılıyor. Burada bulunmamızın amacı Adıyaman’ı tanıtmak. Adıyaman’ı biz de tanımıyoruz. Yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Ben Adıyaman’ı tarihi dokusuyla, kültürüyle, gastronomisiyle insani ilişkilerini bu kadar iyi bilmiyordum. Muhteşem bir kültürü ve sanat eserleri var. Bu dokuları tanıtamıyoruz. Tarihi dokuları, eserleri restore ediyoruz. Eski çarşımızı restore etmeye çalışıyoruz. Merkezde yerli ve yabancı turistin gelip konaklayacağı, gezebileceği yere ihtiyaç vardır. Bunlar yapılırsa sadece sanayi ve ticaret anlamında değil turizm alanında da  müthiş bir destinasyon olacak. Bizim bunu hakikaten yapmamız lazım. "
Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ise Adıyaman Tanıtım Günleri etkinliğinin önemine değindi. Sevinçtekin," İnşallah tanıtım günleri bundan sonra daha uygun zaman ve koşullarda yapılır. Adıyamanlılar Vakfı, İstanbul’daki Adıyamanlıların evi durumunda. Var ile yokun arasında köprü görevi görerek hepimizin gururu oluyor. Adıyaman’ın değerlerini, kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu. 
Dağtekin: İyilik muştusunu hep biz yayacağız
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. 
Dağtekin,"Biz iktidarız. Eksiği de fazlayı da kabul ediyoruz. Olağanüstü zamanlarda yaşıyoruz ve geçicidir. Biz kenetlenirsek kimse bizimle baş edemez. İyilik muştusunu hep biz yayacağız. Liderimiz tecrübesiyle Türkiye’mizi bu sorunlu günlerden de çekip çıkaracaktır. Yeterki biz kenetlenelim, birlik beraberlik içinde bulunalım. Biz Adıyaman için her zaman hazırız. Bize vereceğiniz ev ödevlerini çalışacağız. Buna hazırız, emrinizdeyiz."dedi.
Göksu: Bizim en büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimizdir
Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
“Ben bu tür toplantıları gördüğüm zaman yıllar önce vakfın kuruluşunu hatırlıyorum” diyen Göksu,” Adıyaman’dan gelen konukları burada ağırlamak ve Adıyaman adına bütün herşeyi sesli bir şekilde dile getirmek bir hayaldi. Yıllar önce düşlediğimiz bu hayallerin gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vakfı kuranlara, omuz verenlere teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz, silahımız birliğimiz ve beraberliğimizdir. Allah birliğimiz, beraberliğimizi daim eylesin.”değerlendirmesinde bulundu.  
Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 17.12.2021 15:19
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