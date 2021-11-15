Adıyaman İçin Büyük Buluşma

DAYANIŞMA BÜYÜK GÜÇTÜR

İstanbul'da Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) tarafından düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri bu yıl çok çarpıcı bir birlikteliğe ve dayanışma gücüne sahip olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir karara imza atarak Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) ve Platformu temsilen Çağdaş Adıyamanlılar Derneği'ni de tanıtım günlerine paydaş yaparak Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ile birlikte tanıtım günlerini düzenlemesine karar verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda her yıl Adıyaman Tanıtım Günleri'ni başarıyla organize eden Adıyaman Dernekler Federasyonu'na bu yıl 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Adıyaman Tanıtım günleri için çok önemli bir paydaş geldi. Son 4 yıldır Adıyaman'ın köylerinde açtığı kütüphaneler, düzenlediği konserler, özellikle Adıyaman'ın köylerinde okuttuğu yüzlerce kız öğrenci ve benzeri birçok kültür, sanat, dayanışma ve sosyal etkinlik çalışmalarıyla her görüşten Adıyamanlı'nın büyük takdirini toplayan Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) ve platformu temsilen Çağdaş Adıyamanlılar Derneği bu yılki Adıyaman günlerini Adıyaman Dernekler Federasyonu ile birlikte yapmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce STK arasında yapılan değerlendirme ve eleme sonucu layık görüldü.

"BU BİRLİKTELİKTEN BÜYÜK BİR SİNERJİ DOĞACAK"

ÇADAP ve Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Binzet bu önemli gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aziz Binzet bu önemli değerli birlikteliği Adıyaman'a ve Adıyamanlılar'a yapacakları hizmetle taçlandıracaklarını belirtti.

Binzet, "Adıyaman ve Adıyamanlı söz konusu olunca gerisi teferruat. Bu birliktelikten büyük bir sinerji doğacak. Bu birliktelik Adıyamanlı'nın geçmişten günümüze gelen birlik ve beraberliği açısından, hiç kimseyi ötekileştirmemek noktasında önemli ve tarihi bir adım. Adıyaman'a yarar sağlayan, bir çivi çakan herkesin başımız üstünde yeri var." diye konuştu.

"SÜRPZLERİMİZ OLACAK"

Adıyaman için çok önemli sürprizlere ve çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Aziz Binzet sözlerini şöyle tamamladı: "Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, İBB Sivil Toplum Kuruluşları Genel Koordinatörü Sayın Hasan Akkuş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Taner Çetin ile birlikte emeği geçen yetkililere tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum."