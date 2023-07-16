Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Yeni Artuklu Spor Salonu’nda Şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Şampiyonaya Adıyaman’dan 2 antrenör ve 8 sporcu katılım sağladı.

İl Müdürü Fikret Keleş,"Hiç bir başarı tesadüf değildir. Bu başarıların arkasında inanç, azim ve disiplinli bir çalışma olduğu sürece başarılar gelmeye devam edecektir. İlimizi başarıyla temsil eden sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren antrenörlerimizin gayretleri ve emekleri sayenizde madalya ile taçlanıyor. Sizlerle gurur duyuyor başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Kaynak : PHA