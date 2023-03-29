Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkıma neden olan 11 ilin tanıtımı amacıyla sanatçıların eserleri İstiklal Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

Deprem bölgelerindeki sanatçılar tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sergi İstanbul Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde sergilenmek üzere hazırlanan mozaik tablolar sanatseverlerle buluşacak.

Adıyaman'ı temsilen sergiye Ressam -Mozaik Sanatçısı Yeter Yıldız, kendi yaptığı mozaik tablolarıyla katılırken eserler gün boyu sergilenmesi bekleniyor.

Kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla el emeğiyle yaptığı mozaik tabloları sergisinde sanatseverleri beklediğini ifade eden Ressam -Mozaik Sanatçısı Yeter Yıldız,"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde birçok ilde yıkıma neden olurken kentimizin tanıtımı noktasında biz sanatçılarda elimizden geleni yapma noktasında çalışmalarımızı sürdürülüyoruz. Enkaz altında kalan tablolarımızı kurtararak yeniden Acıyaman'ı Adıyaman'a döndürmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyor. Bu memleket hepimizin memleketi bizler doğup büyüdüğümüz ile görevimizi yerine getirerek tekrardan ayağı kaldırma anlamında gayret içerisinde olacağız. Yaptığımız tablolar İstanbul Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde sergilenecektir. Tüm sanatseverleri sergimize destek vermeye bekliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA