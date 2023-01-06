Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çizgili sırtlan, tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edildi. ADIYAMAN (İGFA)- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Şube Müdürlüğü'nce, bitkin ve güçten düşmüş vaziyette çizgili sırtlan bulundu.

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