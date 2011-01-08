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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Acil serviste tedavisine başlanılan İnan’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralanan İnan, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Mustafa Olmuş’un kullandığı 02 LE 381 otomobil, Ali Avcı’nın kullandığı 02 LA 595 plakalı otomobil, Tayfun Börten 44 HS 114 kullandığı otomobil ve Yasin İnan’ın kullandığı 02 LH 414 plakalı hafif ticari karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

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